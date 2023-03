Claudia Leitte revela assédio que sofreu em ônibus quando tinha 8 anos

Claudia Leitte revelou no programa "Encontro com Patrícia Poeta", desta quinta-feira (30), um assédio que sofreu quando tinha somente 8 anos. Ao contar com detalhes o episódio, a cantora admitiu que nunca esqueceu esse momento.

VEJA MAIS

Durante da programação foi mostrado o caso de Daiane Silva Costa, de Belo Horizonte, que foi assediada no transporte coletivo e expôs o assediador. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

A apresentadora do programa aproveitou a ocasião para perguntar à Claudia se ela já havia passado por alguma situação semelhante, e a cantora contou a experiência dela. "Eu já passei por isso no transporte público muitas vezes. Mas é uma cena que não sai da minha cabeça. Eu e a minha mãe no ônibus, ela me levava pra escola, tinha uma rotina. Eu via muitas coisas acontecendo. Mas uma, mesmo eu muito jovem, nunca esqueci", revelou.

"Não bastasse todo aquele constrangimento, ele olhou pra mim e disse: 'Chama ela aí'. Eu nunca me esqueci disso, eu morri de medo. Eu lembro o pavor que eu senti.", contou.

Para a carioca, a atitude de Daine Costa foi corajosa. "A gente sente vergonha, eu devia ter uns 8 anos, Patrícia. Mas eu nunca vou esquecer! A gente passa por várias situações, e a gente aprende a se esquivar. A gente se esconde, a gente se omite", continuou.

"É importante pelas mulheres de amanhã, eu era uma criança quando passei por isso com a minha mãe. Não é só desrespeitoso, é mais do que isso: é invasivo, é triste, dói. Me dá tremor na alma", finalizou a artista.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)