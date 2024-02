Circuito Mangueirosa é opção para curtir o Carnaval de rua, em Belém

O segundo dia do Circuito Mangueirosa 2024 foi uma opção cultural para quem ficou na capital paraense neste domingo (11) de Carnaval. O bloco “Toma Tua Pisa” misturou artistas de diferentes gerações da música amazônica em uma programação gratuita que começou às 15h, em um palco montado no Complexo Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal. Os foliões aproveitaram a gratuidade do evento, que é um dos poucos carnavais de rua de Belém.

A multiartista Shayra Brotero foi uma das principais atrações deste domingo, comandando três apresentações; duas delas com as artistas drags Tiffany Boo e Scarlety Queen como convidadas. Às 16h, as cantoras Camila Castro, Gigi Furtado e Amanda de Paula subiram ao palco junto com a Banda da Diversidade. Às 18h, o cantor Jeff Moraes se apresentou com os artistas Vanessa Ayres e Raidol.

A universitária Camille Pantoja, 21 anos, veio de Ananindeua para curtir o Carnaval de rua proporcionado pelo evento (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

A universitária Camille Pantoja, 21 anos, estava aproveitando com os amigos próximo à grade do palco, enquanto um dos shows de Shayra Brotero ocorria. “Pra me divertir, e curtir um pouco além da faculdade”, explicou a estudante sobre o motivo de ter ido pela segunda vez ao Mangueirosa. Camille também destacou que escolheu ir ao evento por ser acessível geograficamente: ela reside em Ananindeua, e pegou apenas um ônibus pra chegar ao local do evento.

Os amigos Bianca Bahia (28 anos) e Caio Santiago (28 anos) são bailarinos e participam do Circuito desde o início, em 2019. “Eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa cultura e valorizar o carnaval daqui”, opinou Bianca. “É um Carnaval com uma pegada muito paraense”, acrescentou Caio. O cientista da computação Evandro Taylor (25 anos) completou o trio de amigos, que pretendem acompanhar todos os dias do Circuito Mangueirosa em 2024.

Evandro Taylor (25 anos), cientista da computação; Bianca Bahia (28 anos), bailarina; e Caio Santiago (28 anos), bailarino. Trio de amigos pretende acompanhar todos os dias do Mangueirosa em 2024. (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

“A gente entende que o Mangueirosa é importante pra Belém por muitas razões. Ajuda a preservar a tradição do carnaval de rua, movimenta a cadeia cultural e artística local, além de gerar empregos diretos e indiretos pra muita gente”, explica Mariana Farnesi, diretora do Circuito, que está na 4ª edição. Após a programação gratuita, a Casa Mangueirosa, localizada na Praça Waldemar Henrique, bairro do Reduto, sediou o ‘after’ com acesso pago, a partir das 20h.

A programação do evento, que iniciou neste sábado (10), seguirá pelos dias 12, 13 e 17 de fevereiro, com os blocos Lucha Libre, Filhos de Glande e Tchau Tchau Amor, sempre a partir das 15h, no Complexo Ver-o-Rio. O Circuito Mangueirosa é realizado pelas produtoras culturais paraenses: Bloco Filhos de Glande, Lambada Produções, Mea Chuta, Se Rasgum, Tchau, Tchau, Amor e Toró, com patrocínio da Equatorial Pará via Lei Semear; apoio cultural das Secretarias de Cultura e Turismo do Pará; co-realização da Prefeitura de Belém; e apoio institucional do Sebrae Pará.