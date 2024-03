Cineclube Cine Curau realiza workshop aberto para interessados

O Cineclube “Cine Curau: novos voos” inicia uma série de atividades para o ano de 2024. A primeira será o Workshop “Desinventando a Amazônia: a imagem de um território e suas ficções”, que será ministrado pelo idealizador do Cine Curau, Mateus Moura, do dia 1º ao dia 5 de abril. O workshop gratuito do cineasta e cineclubista será de 15h às 18h, na Casa das Artes.

Segundo Mateus Moura, a data é simbólica por ser conhecida como o dia seguinte após o Golpe Civil-Militar de 1964 no Brasil. “O Workshop vai começar dia primeiro de abril, coincidentemente. Eu acho uma data bem simbólica, porque [o curso] fala bastante sobre estigmas, estereótipos, sobre essas ‘invenções de Amazônia’, e como isso reverbera no cinema. Totalmente ligado à minha pesquisa de mestrado e doutorado, essa atividade seria a minha contribuição teórica nesse tema da representatividade da Amazônia e como o cineclube pode ser um uma esfera de insurreição para poder pensar criticamente isso”, explica Mateus.

O Cine Curau é uma iniciativa de cineclubismo amazônida concebido inicialmente como um programa para a rede municipal de educação. O projeto tem inspiração na pedagogia freireana com caráter educativo e social. Os cursos produzidos pelo cineclube terão garantida a presença de um intérprete de libras e os filmes produzidos nas oficinas serão legendados também para este público.

Na segunda semana de abril terá início uma formação com jovens cineclubistas nas escolas municipais Amália Paumgartten, no bairro do Guamá, e Manuela Freitas, no bairro de Canudos. As Oficinas de Formação Jovem Cineclubista ocorrerão nos meses de abril e maio, em parceria com o Clube do Filme, coordenado pela professora Manuella Porto.

Em maio, o Sesc Ver-O-Peso também recebe o curso de formação crítica “Retratos brasileiros: cinema popular e transgressão nos anos 1980”, com Adolfo Gomes, crítico e cineclubista histórico da cidade.

No mês de junho, outro curso, desta vez sobre cinema de guerrilha, será ministrado pelo realizador e cineclubista Francisco Weyl. “Ele vai discutir esse cinema fora do eixo, do comercial, e que é realizado na Amazônia, nos quilombos, nas aldeias, em outras rotas menos reconhecidas, cinema de comunidade, cinema coletivo. Vai trabalhar vários conceitos importantes pra entender o cinema na Amazônia: a tecnologia do possível, o cinema de guerrilha, as estéticas da gambiarra, entre outros pontos”, complementa Mateus.

O Cine Curau surgiu em 2021, dentro do Núcleo de Arte, Cultura e Educação (NACE), na Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC). O artista, pesquisador e educador Mateus Moura pensou no projeto, com a experiência da trajetória cineclubista de 15 anos em Belém. O Cine Curau surgiu então como um programa de cineclubismo para a rede do município. A partir deste ano o Cine Curau foi contemplado pelo Edital Paulo Gustavo - Apoio a cineclubes da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) para dar continuidade às ações.

A ideia é promover uma alfabetização crítica do olhar como prática de liberdade, o programa articula ações culturais em quatro eixos complementares: sessões cineclubistas, oficinas de criação cinematográfica, oficinas de formação cineclubista e cursos de formação crítica.

Serviço: Workshop Desinventando a Amazônia

Data: 01 a 05 de abril, de 15h às 18h

Gratuito

Ministrante Mateus Moura

Vagas limitadas

Carga horária 15h, com certificado

Público-alvo: interessados em arte, cultura e política na (e sobre) Amazônia

Parceria entre Cine Curau e Casa das Artes/FCP

Mais informações pelo perfil no Instagram @cinecurau