Cine Regatão Itinerante leva exibição de filmes para a Floresta Nacional do Tapajós

O Cine Regatão Itinerante desembarca na comunidade de Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós (Flona-Tapajós), em Belterra no Pará, na próxima sexta-feira, 05. O projeto é uma iniciativa do Instituto Regatão Amazônia, contemplado no edital de fomento ao audiovisual, cinema de rua ou cinema itinerante e cineclubes, da Lei Paulo Gustavo e tem como intuito apresentar filmes paraenses ou de temática amazônica para comunidades ribeirinhas localizadas às margens dos rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, na região do baixo amazonas.

VEJA MAIS

Segundo o coordenador do projeto, Zek Nascimento, a curadoria selecionou, especialmente para a sessão em meio à floresta, produções que inspiram. “Queríamos filmes que encantassem e conectassem o público com as riquezas culturais e tradicionais da região", afirmou. Zek comentou ainda que o cinema ainda é uma linguagem mais restrita, para áreas urbanas. “É uma oportunidade de ampliar os horizontes dessas pessoas”, destacou ainda.

Ainda de acordo com o coordenador do projeto, a cultura tem um papel crucial na defesa dos povos originários, ribeirinhos. “Quando uma comunidade está unida em prol do mesmo propósito, ela fica mais segura. Com a COP agora na Amazônia, precisamos estar cada vez mais alinhados com essa cultura tradicional, que são essas pessoas que protegem esse território e protegem a floresta. E são também as mais impactadas com essas mudanças climáticas”, reforçou.

Na primeira sessão itinerante, serão exibidas duas produções audiovisuais imperdíveis. A primeira é a animação "O Doutor e o Caboco" (2019), do Programa Catalendas com direção de Roger Paes, numa realização da TV Cultura Pará em parceria com a Companhia In Bust de Teatro com Bonecos. Esta história cativante narra a jornada de um doutor em busca de um caboco habilidoso para atravessá-lo até a outra margem do rio. Durante a viagem de barco, surge um diálogo entre eles, revelando as diferentes perspectivas de vida. O doutor, inclinado ao academicismo, não compreende de imediato a riqueza da sabedoria popular acumulada pelo caboco ao longo dos anos.

A segunda produção é o documentário "Festa de São Benedito - Gambá de Pinhel" (2018), dirigido por Carlos Matos e Carlos Matos Jr, da produtora santarena Bandeira Filmes. Este documentário nos leva a uma viagem pela festividade anual que ocorre em Pinhel, uma comunidade às margens do Rio Tapajós, em Aveiro (PA). É uma celebração cheia de energia, com folias tradicionais, ladainhas, a tradicional levantação do mastro e, é claro, a dança característica do ritmo do Gambá.

Instituto Regatão Amazônia

Fundado em março de 2023, o Instituto Regatão é um ponto de cultura itinerante baseado em Alter do Chão que nasceu com a finalidade de promover transformações sociais através do fortalecimento da identidade cultural e a proteção territorial na Amazônia. Já realizou festivais de música e feiras de bioeconomia, agora se prepara para amplificar sua atuação com formação e fomento na rede de fazedores culturais ribeirinhos na região do Baixo Amazonas.

Agende-se

Cine Regatão Itinerante - Flona Tapajós - Belterra (PA)

Data: 05 de abril de 2024

Horário: 19h

Local: Barracão Comunitário de Jamaraquá

Entrada gratuita

Classificação Indicativa: livre para todos os públicos

Programação completa:

19h - Discotecagem com o Dj Zek Picoteiro

19h30 - Apresentação do Instituto Regatão Amazônia

20h - Exibição dos filmes:

“O Doutor e o Caboco” (2019), curta-metragem de animação (13’)

https://youtu.be/xiK5v0vnWB0?si=lF_KfQIru_ePW486

“Festa de São Benedito - Gambá de Pinhel” (2018), documentário (26')

https://youtu.be/FXVa931zpdk?si=xbeFuuocwnvuX0Ex

20h40 - Diálogo sobre os filmes: Convidados: comunidade, lideranças e agentes culturais da Flona

22h - Encerramento