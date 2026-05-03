Celso Portiolli mostra último áudio que recebeu de Silvio Santos

O apresentador Celso Portiolli tornou pública a última mensagem que recebeu de Silvio Santos (1930-2024) durante o Domingo Legal deste domingo, 3.

"Sempre fui muito grato ao SBT e ao Silvio Santos, sempre fiz questão de agradecer. Quero mostrar uma coisa que nunca mostrei. O último áudio que ele me mandou. Essa foi a última frase dele", continuou.

Ao abrir um aplicativo de mensagens em seu celular, Celso Portiolli mostrou um áudio em que a voz de Silvio diz: "A você um ano novo muito feliz. Obrigado por tudo, Portiolli!". Emocionado, o apresentador concluiu: "Para mim, bastou."

Celso Portiolli recebeu diversas homenagens por conta de seu aniversário de 30 anos de carreira durante o Domingo Legal.

Ele ganhou oportunidade na emissora após enviar uma fita ao programa Topa Tudo Por Dinheiro, sendo contratado para produzir e atuar nas pegadinhas de câmeras escondidas do SBT.

Posteriormente, ganhou espaço como apresentador. Consolidou seu nome ao apresentar a gincana Passa Ou Repassa e, desde a saída de Gugu Liberato da emissora, assumiu o comando do Domingo Legal.