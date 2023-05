Yudi Tamashiro é internado em hospital após ter formigamento e boca seca

O ex-apresentador do Bom Dia & Cia Yudi Tamashiro foi internado em um hospital na manhã desta terça-feira (23) com formigamento e boca seca. No início da noite, o artista recebeu alta e está em casa repousando. A equipe do artista divulgou nota informando que Tamashiro seguirá recomendações médicas para descansar nos próximos dias.

"Yudi está em boas mãos e recebendo todo o cuidado necessário para sua plena recuperação", diz o comunicado.

A esposa de Yudi, a cantora Mila, disse que percebeu o ex-apresentador não estava bem de saúde pela manhã quando acordou. De acordo com ela, Yudi sentiu formigamento nas mãos, boca seca e agitação intensa.

"Embora isso seja algo comum em sua rotina, hoje foi diferente. Mesmo relutante, coloquei-o no carro e o conduzi rapidamente ao hospital. Cancelei todos os seus compromissos, ligando para cada pessoa e desmarcando tudo", contou.

Em uma rede social, Mila aparece como acompanhante e mostra o marido deitado na cama, onde recebe medicação na veia e de máscara. Na terceira imagem, eles aparecem de mãos dadas. Ela contou que Yudi tem se dedicado "incansavelmente" ao trabalho, com reuniões, gravações e podcasts.