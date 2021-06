Vídeo: Esposa de Sorocaba mostra a reação do cantor ao descobrir que será pai novamente

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, acaba de descobrir que vai ser pai novamente. O sertanejo, que já é pai do pequeno Theo, fruto de seu relacionamento com a modelo Biah Rodriguez, está à espera do segundo filho.

Biah fez um vídeo e compartilhou com os fãs do casal o momento em que revelou ao marido que está grávida. Na ocasião, Sorocaba aparece muito emocionado. Para contar sobre a gestação, a esposa do cantor guardou um teste de gravidez dentro de uma caixinha e fez a surpresa ao entregar o objeto ao sertanejo.