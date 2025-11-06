Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Carlinhos de Jesus é visto sambando pela primeira vez após diagnóstico de doença autoimune

A ação foi bastante comemorada nos comentários por amigos e fãs do coreógrafo

Amanda Martins
Coreógrafo Carlinhos de Jesus samba novamente após enfrentar polirradiculoneuropatia crônica (Instagram / celamiranda)

O coreógrafo e jurado do quadro “Dança dos Famosos”, Carlinhos de Jesus, apareceu sambando pela primeira vez após meses afastado das atividades. Em vídeo compartilhado pela fisioterapeuta Marcela Miranda nas redes sociais, na última segunda-feira (3), o artista surge treinando alguns passos durante uma sessão.  Veja:

Carlinhos foi diagnosticado com polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante crônica, uma doença autoimune e inflamatória que afeta os nervos periféricos e pode causar fraqueza muscular e dificuldades motoras. 

O coreógrafo procurou atendimento médico após sentir fortes dores na perna direita e apresentar instabilidade para se manter em pé. Desde o diagnóstico, o dançarino tem passado por um processo de reabilitação motora e fisioterapia contínua. 

recuperação Carlinhos de Jesus

cultura

Celebridades

Carlinhos de Jesus
Celebridades
