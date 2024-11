Turnê de 40 anos do Roupa Nova chega à Assembleia Paraense com repertório repleto de clássicos

Com ingressos quase todos esgotados e aumentando a expectativa dos fãs paraenses para reencontrar a banda, o Roupa Nova fará seu penúltimo show da turnê de 40 anos em Belém, nesta sexta-feira (29/11), na Assembleia Paraense, localizada na Av. Almirante Barroso. A apresentação está marcada para às 23h, mas os portões abrirão às 20h, com a animação do DJ Heraldo Ramos e o projeto Disco Celebration, que promete levar o público a uma viagem nostálgica pelas décadas de 70, 80 e 90.

Com mais de 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novelas, o Roupa Nova segue ativo em sua trajetória musical. A banda continua sendo reconhecida não apenas pelos hits atemporais, mas também por sua conexão com diferentes gerações de fãs.

Os integrantes Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Paulinho (in memorian), Serginho Herval, chegam à Belém com novidade: Fábio Nestares, que chega para somar na banda.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Kiko, guitarrista da banda, falou sobre a emoção de retornar à capital paraense, onde o público sempre foi caloroso e acolhedor. “É e ao mesmo tempo não é uma despedida. Rodamos a turnê de 40 anos por mais de dois anos, e agora é hora de apresentar algo novo. Estamos muito felizes de voltar a Belém, vai ser emocionante”, afirmou.

Sobre a recepção do público em Belém, ele destacou o entusiasmo dos fãs locais: "E põe calorosa nisso. É sempre muito bom, a gente ama estar com os nossos fãs. Nós somos apaixonados pelo povo paraense, que são sempre muito amados com a gente”.

Recordistas de trilha de novela, a banda são responsáveis por tocar e eternizar na memória dos brasileiras o ‘Tema da Vitória’, composto e arranjado por Eduardo Souto Neto, que mais tarde se tornaria tema de Ayrton Senna; pela música tema do ‘Xou da Xuxa’ e do ‘Vídeo Show’, da Rede Globo, além do ‘Rock in Rio’.

Nas canções mais famosas estão ‘Anjo’,’ Seguindo no Trem Azul’, ‘Coração Pirata’, entre muitas outras. Para a apresentação de Belém, Kiko também adiantou que o repertório está repleto de clássicos imperdíveis. Entre as canções confirmadas estão ‘Dona’, ‘A Viagem’, ‘Meu Universo é Você’, ‘A Paz’ e o clássico ‘Whisky a Go-Go’.

Sobre o futuro da banda, Kiko revelou que estão preparando novidades para 2025, mas não adiantou detalhes. “Estamos preparando algumas coisas, mas ainda não posso contar porque está bem no início”, disse o guitarrista, deixando no ar a expectativa para o que está por vir.

Apesar de ser o encerramento de uma turnê histórica, o Roupa Nova segue com o mesmo entusiasmo que atravessou gerações. Para Kiko, o segredo do sucesso da banda está no amor pelo que fazem e na dedicação aos fãs.

Sempre buscando inovar, em celebração aos 40 anos de carreira, o grupo lançou o álbum ‘As Novas do Roupa’, com 11 músicas inéditas disponíveis nas principais plataformas digitais.

Trajetória marcante

A banda é vencedora do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro com o disco ‘Roupa Nova em Londres’, gravado em 2009 nos estúdios Abbey Road, em Londres, possui uma trajetória consolidada com discos de ouro e platina. Em 2010, o grupo lançou o álbum ‘Roupa Nova 30 Anos', celebrando sua carreira com reconhecimento nacional e internacional.

Em 2015, o CD e DVD ‘Todo Amor do Mundo' trouxe um formato inovador ao intercalar músicas e narrativas que relembram a história da banda desde antes de sua formação, na década de 1960. O projeto contou com participações especiais de Tico Santa Cruz, Alexandre Pires, Ed Motta e Angélica.

Ao longo dos anos, Roupa Nova firmou parcerias com grandes nomes da música brasileira e internacional, incluindo Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Rita Lee, Ney Matogrosso, Lulu Santos, Fafá de Belém, Luan Santana e até artistas internacionais como Steve Hackett e David Coverdale.

Em 2020, a pandemia da COVID-19 impactou os planos da banda, adiando a gravação do projeto comemorativo de 40 anos. Nesse mesmo ano, a perda de Paulinho, um dos integrantes do grupo, em 14 de dezembro, marcou profundamente a trajetória do grupo.

Apesar do luto, Roupa Nova seguiu com homenagens. Em 2022, um projeto comemorativo contou com participações de ANAVITÓRIA, Daniel, Marcos e Belutti, Melim e Tiago Abravanel. No evento, uma holografia do cantor emocionou o público ao interpretar a canção ‘Os Corações Não São Iguais'.

SERVIÇO

Roupa Nova – Turnê 40 Anos

Data: sexta-feira, 29 de novembro;

Local: Assembleia Paraense, localizado na Av. Almirante Barroso, no Bairro do Souza, em Belém;

Horário: abertura dos portões, às 20h; e com início do show às 23h.