Tiago Abravanel rebate fala homofóbica da tia, Patrícia: 'Pessoas morrem por isso'

Tiago Abravanel usou seu perfil no Instagram, na noite dessa terça-feira (1º), para criticar o discurso homofóbico que Patrícia Abravanel fez durante o “Vem Pra Cá”, do SBT. Assumidamente gay, o cantor deu uma aula sobre os comentários da tia.

"Não é uma questão de tolerância, tia, de calma. As pessoas sofrem por isso, as pessoas morrem por causa disso. Quando um homem ou um casal de gays está andando na Avenida Paulista e leva uma lampadada na cabeça, não dá tempo de explicar: 'Olha, só um minuto, deixa eu te explicar que a gente está namorando e você tem que respeitar...'. Não dá tempo de explicar", argumentou.

E completou: "Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá ou se você gosta de doce ou salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém. Ela nasceu assim, então, não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina em relação a isso é um ato homofóbico", frisou.

Veja o discurso completo:

A apresentadora defendeu maior compreensão dos gays a pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQ+. O assunto veio à tona quando a filha de Silvio Santos deu a sua opinião sobre as críticas que Rafa Kalimann e Caio Castro receberam por compartilhar um vídeo de um religioso falando sobre relações homossexuais.

"Nós, que fomos educados com pais mais conservadores, estamos aprendendo, se (sic) abrindo. Mas acho que também é um direito [ser intolerante]. As pessoas deviam respeitar [a intolerância]. Por que não concordar em discordar? A gente pode ter opiniões diferentes, mas tudo bem". "Se os 'LGDBTYH', não sei, querem o respeito, eles precisam ser mais compreensivos com àqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo para isso”, discursou.