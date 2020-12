Thais Fersoza divertiu internautas após explicar para a filhinha ‘como nascem os bebês’

Thais Fersoza alegrou o dia dos seus seguidores após compartilhar uma conversa cheia de descobertas da filha Melinda, de 4 anos. Após ver as marcas de cesariana no corpo da mãe, a pequenina ficou curiosa para saber como as crianças nascessem. A atriz usou o Instagram na manhã desta terça-feira (15), para contar mais detalhes da conversa que teve com a primogênita.

"A Melinda estava coçando a barriga e eu perguntei: 'O que foi, que está coçando a barriga?' e ela respondeu: 'Estou coçando aquele lugar, de onde saem os nenéns. Mas mãe, lembre que eu não quero que o meu neném saia por lá, tá? Não quero que ninguém me abra, quero que ele saia por aquele outro lugar'. Falei: 'Tudo bem, quando chegar a hora você vai saber. O neném vai dar os sinais, às vezes é possível, e às vezes, não. Mas tomara que seja do jeito que você quer'. E ela falou: 'Mãe, acho que a doutora Carla deve saber. Será que é seguro? Será que dói, também?'", disse Thais, nos stories.

"Eu amo esses papos, essas descobertas, essas curiosidades. Teve um dia em que estávamos tomando banho juntas e ela me perguntou: 'Mãe, o que é isso?' e eu falei: 'Foi por aqui que você e o Teodoro nasceram' e expliquei a situação", comemorou a evolução da filha.

Em um dos seus vídeos para o canal do Youtube, Fersoza mostrou como foi o primeiro dia de aula da primogênita. Ela e o esposo, Michel Teló, se emocionaram em diversos momentos. Eles também são pais de Teodoro, de 3 anos de idade.

Confira o vídeo completo: