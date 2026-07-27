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EMAGRECIMENTO

Thais Carla surpreende ao publicar foto apenas de lingerie após perder 100 kg: 'Deusa'

Muitos seguidores exaltaram a coragem e determinação da influenciadora no Instagram

Victoria Rodrigues

27 de julho de 2026 às 14:55

Thais Carla fez cirurgia bariátrica em abril de 2025.

Thais Carla fez cirurgia bariátrica em abril de 2025. ( Foto: Foto: Reprodução/ Instagram @thaiscarla )

A influenciadora digital Thais Carla voltou a chamar atenção nas redes sociais após publicar um carrossel de fotos em que está apenas de lingerie posando em frente ao espelho, em seu perfil do Instagram. A influencer de 34 anos, que terminou o namoro recentemente com Israel Reis, vem mostrando com frequência os resultados de seu processo de emagrecimento nas redes sociais desde que conseguiu perder 100 kg.

Nos comentários do post, muitas pessoas elogiaram o corpo de Thais Carla e exaltaram a coragem e determinação da influenciadora. "A evolução dessa mulher tá absurdaaaa, maravilhosaaa!!!", escreveu uma mulher. "Parabéns por se cuidar e mudar o olhar sobre si mesma!", disse um seguidor. "Deusa", ressaltou outro. "Por que todo mundo depois que separa, parece que fica mais bonito? Doideira", brincou uma quarta pessoa.

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Processo de emagrecimento de Thais Carla

A influenciadora Thais Carla iniciou o processo de emagrecimento um pouco antes da realização da cirurgia bariátrica no dia 28 de abril de 2025. Na época do procedimento, ela pesava 170 kg, já havia perdido alguns quilos e, aos poucos, ela foi mostrando sua mudança de rotina ao optar por uma alimentação mais saudável e uma frequência de treinos, que a fez manter o peso estabilizado em aproximadamente 99 kg.

"Depois da bariátrica eu perdi muito peso, e nem sempre a minha mente acompanha isso! Eu perdi peso e ganhei dúvidas... que ninguém me contou. Tem dias que eu me olho no espelho e fico me perguntando: 'esse corpo é meu?' Porque não é só sobre emagrecer. É sobre a flacidez, sua pele, o reconhecimento que estou tendo de mim mesma", disse a influencer Thais Carla em um vídeo publicado no Instagram.

Ao iniciar o processo de perda de peso, a influenciadora foi muito criticada na internet porque levantava a bandeira de "aceitação aos corpos gordos", mas ela explicou que a decisão foi motivada pelo desejo de viver com bem-estar e mais conforto. "Isso aqui é uma história acontecendo. Eu ainda não estou pronta, mas estou totalmente consciente. E talvez isso só seja... o começo de tudo!", finalizou Thais Carla.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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