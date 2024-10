Thaila Ayala fala sobre seu maior risco como atriz e como foi contracenar com Renato Góes

Em um evento, a atriz Thaila Ayala, esposa do ator Renato Góes, falou sobre seu último trabalho na TV Globo. Ela atuou na novela "Família É Tudo", que terminou na última semana.

"Eu amei fazer 'Família é tudo', foi muito maravilhoso. Eu acho que foi meu maior risco como atriz, porque quando o Dani me convidou para fazer a Elisa, a personagem era um pouquinho mais do mesmo que eu já tinha feito, muito patricinha, ambiciosa que queria dinheiro a qualquer custo. E aí eu falei, cara, o que eu posso trazer de novo e diferente pra isso? E ela era zero cômica. E eu nunca tinha feito comédia. Então pensei: vou fazer essa menina voltada para o humor. Então eu arrisquei muito, assim, eu tive liberdade, de mudar muito o texto, de propor coisas. Sou muito grata, porque ela era uma coisa e depois das sugestões, ela foi escrita de uma forma e sem perder a essência, a história dela, óbvio que isso tudo com a supervisão do Dani, que é genial", afirmou Thaila.

A atriz, que participava de um evento promovido por Eudora, ainda falou sobre foi contracenar com o seu marido, que também fazia parte do elenco: “Foi uma delícia! Infelizmente, quando a novela começou o Dani já falou, os personagens não se cruzam, são núcleos diferentes, eles não vão se encontrar, mas desde a festa de lançamento, eu e Renato, ficávamos na orelha do Dani ‘Dani, por favor, uma trombada no elevador pelo menos’... e acabou que o público pediu também. Então, na segunda fase, ele criou algumas ceninhas juntos. Foi muito leve e gostoso, sabe? Perfeito!”.

Agora Thaila Ayala se prepara para dar seguimento a outro projeto. Ela faz parte do longa "O Homem de Dentro Do Caio Só", que tem chances de virar uma série. "Está na fase de ensaios, e também tenho o meu podcast, né? O 1001, que está indo para uma nova temporada super repaginado", conta.