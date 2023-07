Thaila Ayala revela cicatriz da filha após cirurgia no coração; Vídeo

A atriz Thaila Ayala publicou dois vídeos em seu Instagram no sábado, 8, falando sobre a cirurgia que a filha Tereza, que nasceu em abril deste ano. Chorando Thaila contou que a filha passou por uma cirurgia no coração em caráter de urgência. "O coração dela precisou de uma cirurgia. Urgente", desabafou em lágrimas.

Tereza é fruto da união da atriz com Renato Góes. Apesar de já ter se passado três meses, somente agora Ayala postou os vídeos compartilhando com os fãs. "Abre o peito, serra, tira todo o sangue do coração, afasta do pulmão, opera, intuba, volta o sangue pro coração, fecha o peito e deixa o marca-passo. Minha neném não tem três quilos e meio. Não tenho palavras para descrever o que se sente", disse a mãe emocionada.

Em outro momento ela falou que esses foram os dias mais longos de sua vida: "os 10 dias mais longos da história da humanidade! As horas mais infinitas! Só quem passou sabe. Esses dias ouvi a seguinte frase 'Não tem como uma mãe passar pela UTI e não se dobrar a Deus'. E é exatamente isso!", escreveu na legenda de outra publicação.

Confira as fotos compartilhadas pela atriz:

Assista a parte I do vídeo:

Assista a parte II do vídeo: