Sauna em casa de ex-participantes de realities estoura e duas pessoas ficam feridas

Um acidente doméstico grava ocorreu na casa dos influenciadores André Coelho e Clara Maia, ex-participantes do De Férias com o Ex e Power Couple. O susto foi grande, já que André e seu pai, Seu Zé, estavam no local.

A sauna da casa do casal em Brasília explodiu, no momento em que os dois estavam no espaço. O influencer contou que estava na sauna, quando o teto do equipamento, formado todo por vidro, estourou em cima deles. Seu Zé teve cortes profundos e precisou ser levado ao hospital. Já o influencer, não sofreu nada.

Clara apareceu nos Stories do seu perfil no Instagram, para contar o ocorrido. Após voltar do hospital, ela disse que o acidente aconteceu por volta das 19h, quando estava se preparando para uma live e escutou um grande barulho vindo do jardim.

Ao descer, viu apenas vidros espalhados pela casa e várias marcas de sangue pelo chão. “Foi bizarro, uma cena de terror”, descreveu.

Ela contou ainda, que Zé levou 15 pontos na mão e 3 no pé. Além disso, ele teve um rasgo na outra mão e sofreu cortes na cabeça. André não sofreu nenhuma lesão.

“É nessas horas que a gente agradece a Deus, podia ter sido bem pior”, disse.