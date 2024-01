Saiba quem é Amanda Araujo, nova namorada de Richarlison

O jogador Richarlison, atacante do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, revelou que está namorando a influenciadora Amanda Araújo. O anúncio foi feito de uma forma inusitada em um vídeo publicado no TikTok, na terça-feira (2), e viralizou nas redes sociais por sua criatividade.

Na publicação, Richarlison fez uma "trend" em que um ovo de galinha cai de um telhado, se choca, e uma foto dos dois aparece envolto de corações, ao som de "Meu Xodó", música do cantor Biguinho Sensação. A nova namorada do jogador comentou sobre o vídeo em seu Twitter, revelando que estava "assumindo gradualmente" o relacionamento dos dois.

Quem é Amanda Araujo?

A influenciadora que conquistou o coração de Richarlison tem 20 anos e é estudante de direito. Amanda mora na cidade de Maringá, no Paraná, e soma mais de 200 mil seguidores em seu Instagram. Na rede social, ela compartilha fotos de viagens, looks e trabalhos. A modelo também segue uma rotina criando conteúdos com biquínis.

Relacionamento discreto

Richarlison e Amanda foram vistos juntos pela primeira vez nas férias do atleta no Brasil, em julho de 2023, quando eles viajaram para o Nordeste, onde visitaram Canoa Quebrada e Jericoacoara acompanhados de um grupo de amigos.

Apesar dos boatos de romance, o casal nunca havia assumido publicamente o relacionamento. O anúncio feito por Richarlison no TikTok foi a primeira vez que eles apareceram juntos como namorados. Os fãs comemoraram a novidade nas redes sociais. "Que lindos! Que Deus abençoe esse relacionamento", escreveu uma internauta. "Já é o meu casal favorito", disse outra.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)