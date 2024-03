Robertha Portella ganha viagem surpresa do filho do Zico: 'Estamos vivendo uma lua de mel'

Robertha Portella e o marido, o cantor e empresário Bruno Coimbra, fizeram uma nova lua de mel. Juntos desde 2020, recentemente eles se tornaram pais de Sofia, que atualmente tem dois anos e meio.

Só agora eles conseguiram fazer a primeira viagem a dois após o nascimento da bebê. "Foi bem difícil. Eu quase desisti, mas o Bruno se manteve firme e isso me encorajou", afirmou a atriz à revista Quem.

Toda organizada por Bruno, a viagem foi uma surpresa para mulher. O filho de Zico escolheu um hotel de luxo em Barra de São Miguel, em Alagoas, para curtir o momento romântico.

"Bruno escolheu tudo sozinho. Não me contou, escolheu destino, fechou a viagem e fez surpresa. Me convidou para viajar sem dizer para onde iríamos -- e foi a melhor surpresa que ele já fez. Estamos vivendo uma lua de mel, com certeza. Estávamos precisando desses momentos a sós. Só nós dois", afirma.

Robertha ainda falou como foi logo após o nascimento da filha: "A libido no puerpério estava bem baixa e aos poucos foi normalizando. Acho que mais importante que a libido em alta é a admiração em alta, e que nunca se perca a admiração pelo parceiro"