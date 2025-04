Regina Duarte é cotada para estrear nova novela da Globo

Regina Duarte, que está afastada das novelas da TV Globo desde “Tempo de Amar” (2017), pode retornar atuar na emissora em breve. Há rumores de que a atriz está cotada para integrar o elenco de “Três Graças”, título provisório da novela de Aguinaldo Silva prevista para substituir o remake de “Vale Tudo” no horário nobre, no segundo semestre deste ano.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a eterna "namoradinha do Brasil" é cogitada para um dos papéis principais da trama, mas tudo depende de conversas e negociações entre a atriz e a emissora. Regina está afastada da TV Globo desde 2020.

Rescisão de contrato em 2020

A artista rescindiu o contrato com a TV Globo no ano de 2020 para assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro. A atriz assumiu em março daquele ano, o cargo de secretária especial da Cultura a convite do ex-presidente. Todavia, ficou apenas dois meses e meio no cargo e foi substituída por Mario Frias, em maio.

Na época, a TV Globo divulgou um comunicado para informar que tinha encerrado, em comum acordo, a relação contratual que já durava mais de meia década entre as partes.

VEJA MAIS



Qual a sinopse de Três Graças?

Até agora, tudo o que se sabe é que "Três Graças" narra a trajetória de uma família formada por uma avó, uma mãe e uma neta. Todas engravidaram na adolescência e foram mães solos. As duas primeiras abriram mão de seus sonhos e tentam fazer com que isso não se repita com a terceira.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)