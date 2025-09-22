Rafael Gualandi apresenta grande final do 'Mister Universo Brasil 2025'

O ator Rafael Gualandi será o apresentador do concurso Mister Universo Brasil 2025, marcado para ocorrer no próximo sábado (27), em São Paulo. Ele dividirá o comando da grande final com a apresentadora Gisele Alves, em uma noite que vai eleger o representante brasileiro na competição internacional. O concurso é considerado um dos principais concursos masculinos do país, reunindo candidatos de vários estados. A disputa valoriza não apenas beleza e presença de palco, mas também carisma, disciplina e projetos sociais.

“É a primeira vez que apresento um concurso de beleza e recebi esse convite com muita satisfação. Vai ser uma experiência única poder estar à frente de um evento que celebra não só a estética, mas também o talento e a atitude dos participantes”, disse Rafael.

Carreira na televisão

Gualandi é considerado um dos galãs de sua geração e já participou de produções de destaque na TV, como "Terra e Paixão" (2023), "Além da Ilusão" (2022), na TV Globo. Além da atuação, ele também vem se dedicando a trabalhos nos bastidores, em funções de direção e roteiro, reforçando a versatilidade e a busca por novos desafios artísticos.