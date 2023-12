Morre Queta Lavat, atriz de 'A Usurpadora' e 'Rebelde', aos 94 anos

A atriz Queta Lavat, conhecida por diversos trabalhos em novelas mexicanas, morreu nesta segunda-feira (4), aos 94 anos. A causa da morte da artista não foi divulgada. Queta havia sido internada em estado grave há alguns meses após sofrer trombose em uma das pernas.

A morte da artista foi confirmada em um anúncio dos familiares nas redes sociais. “Infelizmente anunciamos o falecimento de Queta Lavat. Grande atriz, madrinha, mãe extraordinária. Com memórias profundas e amor. Família Carrillo Lavat”, diz o comunicado.

Celebridades e entidades mexicanas lamentaram a perda da atriz. Entre eles, Eduardo España, intérprete de Germán Martínez na série Vecinos. O ator publicou uma foto de Queta de 2018, quando ela recebeu o prêmio Ariel de Ouro pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas.

"É com tristeza que tomo conhecimento da partida da nossa querida e grande atriz Queta Lavat, uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa. Cada encontro com ela no set, em uma palestra, onde quer que ela estivesse, era um prazer. Minhas condolências à sua família", escreveu.

O secretário de turismo do México, Miguel Torruco Marqués, também falou sobre a perda em um comunicado assinado com a esposa. "Lamentamos a sensível morte de nossa querida Queta Lavat, sem dúvida uma atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano. Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos", lamentou.

Carreira

Destaque na dramaturgia, a mexicana acumulou diversos papéis ao longo da carreira e presente em quase 40 novelas ao longo da carreira, entre elas "A Usurpadora", Rebelde" e "Coração Indomável".

Queta é considerada uma das grandes atrizes da história do México, que, em mais de 75 anos de carreira, se destacou no cinema, na televisão e no teatro. Ela também fez parte da era de ouro do cinema mexicano entre as décadas de 1930 e 1950.

A atriz chegou a ganhar o mais alto reconhecimento da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, que “simboliza o trabalho de excelência que um membro da indústria cinematográfica alcançou ao longo de sua carreira e que contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da cinematografia mexicana”.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)