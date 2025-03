Quadro 'Dia de Princesa' vira novo caso judicial para Netinho de Paula

Netinho de Paula está prestes a encarar na Justiça em outro processo, agora o motivo é um dos seus programas na TV.

O apresentador está sendo processado por Maria Conceição da Silva desde março de 2024. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, na ação a autora narrou ter participado do famoso quadro Dia de Princesa e que seus prêmios não foram entregues.

Na atração, Maria Conceição ganhou diversos prêmios que seriam entregues posteriormente, dentre eles: um conjunto de móveis planejados consistentes em camas, armários e racks. Inclusive, a entrega aconteceria na mesma data de gravação do programa, fato que não ocorreu.

A autora da ação revela não ter recebido nada do prêmio. Ela chegou a reclamar com a produção do programa que jogou a responsabilidade para a WM Marcenaria, empresa responsável pelos produtos planejados. Maria afirmou que o programa, na pessoa de Netinho de Paula, fugiu de suas obrigações e se negou a cumprir o prometido.

Anos após o episódio, ela disse que ainda não recebeu o material e a atração se tornou motivo de tristeza e vergonha. Judicialmente, Maria pediu a entrega dos móveis planejados e uma indenização de R$ 15 mil caso a mesma não ocorra. Além disso, solicitou R$ 14.120 por danos morais. O caso surgiu em março de 2024, mas apenas agora a Justiça parece estar perto de citar Netinho, após uma série de desencontros com sucessivos endereços.

Vale lembrar que em outro episódio ocorrido na gravação do mesmo quadro também está na Justiça e, como adiantou essa coluna, não teve um desfecho, bem como chegou a desencadear a apreensão do passaporte do famoso.