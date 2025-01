Presidente do SBT se manifesta após demissão de funcionária com câncer que interrompe tratamento

Daniela Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos, se disse surpresa com a notícia de que uma funcionária com câncer foi demitida da emissora. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, a ex-funcionária estaria amedrontada com o futuro de seu tratamento.

Após as notícias recentes desta segunda-feira (06), através das redes sociais a mandatári falou sobre o caso: “Não estou sabendo disso. Vou investigar”.

VEJA MAIS

A onda de demissão do SBT começou já nos primeiros dias de 2025. A medida foi necessária por conta de uma “reestruturação” no seu setor jornalístico. Ao todo, cerca de 10 profissionais foram desligados, incluindo a apresentadora paraense Márcia Dantas.

Em meio a esses cortes, uma funcionária que enfrenta um câncer desde 2019 e precisa de um remédio de mais de R$ 40 mil para sobreviver foi para a rua. O tratamento é realizado pelo convênio no Hospital Sírio Libanês, um dos mais renomados do Brasil.

MAIS UM CASO

Para quem não lembra, Isabella Aglio, filha do músico Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, também fez apelo ao SBT, porém a emissora não atendeu o pedido da jovem.

Com o fim do contrato do músico com o SBT em 2024, Isabella pediu para que o plano de saúde dele fosse mantido pela emissora com a sugestão de reembolsou. Para que o tratamento do seu pai não fosse interrompido, porém, não teve o pedido atendido.

Mingau era contratado do programa 'The Noite, com Danilo Gentili'. O músico foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro de 2023, no bairro da Ilha das Cobras em Paraty, no Rio de Janeiro, e segue sem poder trabalhar até o momento.