Personal trainer famosa é criticada por treino intenso à criança de 11 anos: 'Péssima profissional'

A personal trainer Carol Vaz foi duramente criticada após a publicação de um vídeo onde treina uma criança de 11 anos. Conhecida na redes sociais por seus treinos intensos, a professora de educação física aparece em uma academia incentivando a menina, de modo que ela não desista da série de exercícios antes de completá-la. Assista:

Críticas

Nos comentários do post, várias pessoas criticaram a instrutora por treinar tão intensamente uma menina com pouca idade. "Crianças não pode fazer esse tipo de treino, pois estão se desenvolvendo e isso prejudica e muito. Péssima profissional", disse uma. "Quem acha isso bonito e certo tem que procurar o manicômio e ser internar", comentou um segundo.

"Isso é um treino forte de hipertrofia. Me pergunto: para que isso em uma criança de 11 anos? O corpo ainda está em formação, fase de puberdade e hormônios em alta. Treinar forte mexe com o metabolismo. O corpo reage de forma diferente, pois tem uma necessidade diferente. Agora qual o ganho de mexer com tudo isso em um corpo de uma criança?", questinou uma terceira.

Treino intenso

Em entrevista a revista Marie Clarie em agosto, a personal trainer carioca disse que sua forma intensa de treinos se adapta com os limites do corpo do aluno. "Não tem a ver com agressividade não. Tem a ver com intensidade. A percepção de esforço é alta, mas cada uma faz o máximo que der. Treino garotas de 11 anos e é óbvio que não é igual a uma que treina há 20 anos com um corpo maduro. A gente faz o máximo que dá e eu estimulo o máximo mesmo.", explicou a professora.

Além do estímulo para a execução do treino intenso, Carol diz que incentiva suas alunas a não abandonarem a academia da mesma forma que não desistem de suas outras atividades do cotidiano, como o trabalho. "Eu falo para elas: 'Não venham aqui bater ponto'. Quando está difícil e você larga tudo, você não tem nada. Se está difícil no trabalho, você larga o trabalho? O treino é um ensaio para a vida. Se está difícil e você abre mão, você não tem nada, não é resiliente.", disse a personal trainer.

"Por isso que a gente estimula a superação. O esforço é bem proporcional. Até porque, através dele vem o prazer do treino. Ninguém frequenta a academia todo dia porque quer ficar gostosa. Isso é mentira da internet. Se for um saco, você vai uma semana e não volta nunca mais. E é o que acontece. O prazer do treino é o que faz voltar no dia seguinte. É o prazer da superação e isso é uma massagem no ego.".

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)