Paulo Gustavo 'aparece' em foto póstuma com Thales Bretas e filhos; web se emociona

Os fotógrafos Kamila e Diego emocionaram a web ao incluir digitalmente Paulo Gustavo em uma foto ao lado do marido, o médico Thales Bretas, e dos gêmeos Gael e Romeu, de quase 2 anos. A edição foi feita em cima de um registro publicado pelo próprio Thales, em que ele aparece de mãos dados com os filhos, em que um deles está de mão para cima.

"O Thales Bretas, esposo do Paulo Gustavo, postou essa foto, e um dos filhos estava com a mãozinha pro alto, como se estivesse segurando a mão de alguém. Não resistimos e fizemos essa montagem em homenagem. Eterno Paulo Gustavo!", escreveram Kamila e Diego no perfil deles no Instagram.

"Por todos os séculos, dos séculos, amém Paulo Gustavo", escreveu a atriz Fafy Siqueira, que também compartilhou a montagem. "Nossa, que emocionante!" e "Amor eterno" foram alguns dos comentários deixados por fãs. Até dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, compartilhou a montagem.

O humorista feleceu no dia 4 de maio de 2021, aos 42 anos, vítima de complicações da covid-19.