Paraense que participou do Calderão do Huck é o convidado para live no OLiberal; confira

Joel da Silva, estudante de medicina da Universidade Federal do Pará, participou, no último sábado (28), do quadro "Quem quer ser um milionário", no programa do Caldeirão do Huck. O paraense ficou bem próximo de ganhar o tão sonhado prêmio de R$ 1 milhão de reais. Mesmo assim, ele fez uma boa atuação no jogo e acabou levando pra casa a quantia de R$150 mil reais.

E para contar os detalhes desse momento, Joel participará de uma live pelo Instagram do @oliberal, às 18h30. Ele falará um pouco de como se inscreveu e qual foi a sensação de participar do quadro, dentro do programa do Luciano Huck. Acompanhe!