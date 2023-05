'O Pânico era isso: machismo puro!', diz Juju Salimeni sobre primeiro trabalho na televisão

Ao responder perguntas através de uma caixinha no seu perfil no Instagram, Juju Salimeni resolveu falar sobre o programa Pânico. Com mais de 20 milhões de seguidores, a influenciadora explicou, nesta quinta-feira, 17, “como ela era tratada pelos homens do programa”.

A atração era exibida pela RedeTV!, entre os anos 2003 e 2012.

“Óbvio [que tratavam com machismo] e vocês assistiam tudo! O pânico era isso: machismo puro!”, começou.

“Mas era algo que funcionava na época, e batia recordes de audiência. Eu estava ali para construir minha carreira, meu nome e ganhar dinheiro. Então eu sempre caguei para macho escroto”, continuou.

Juju acrescentou: “Que fique claro que não eram todos [machistas], alguns ali eram muito queridos. Você decide o que te atinge, ou não, se vai ficar de mimimi chorando ou se vai ignorar e seguir em frente”.

A influencidora contou ainda que sempre teve uma postura forte: “Eu sempre fui uma mulher que não se abala, não se vitimiza e não se deixa humilhar. Enquanto eles falavam, eu trabalhava… O mundo dá muitas voltas, hoje estou aqui, melhor do que quem desdenhou”.