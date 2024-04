Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André celebram 40 anos de parceria em show

Os cantores Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André vão subir no palco do Teatro Margarida Schivasappa, localizado dentro do Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), em Belém, nesta sexta-feira (12/04), às 20h, e sábado (13/04) , às 18h, para comemorar 40 anos de amizade que se transformou em parceria musical. Na apresentação, o público terá oportunidade de prestigiar o trio cantando suas principais canções de sucesso, além de ser transportado por meio das histórias que serão contadas pelos amigos e parceiros musicais que moldaram essas quatro décadas de convivência. Os ingressos para os shows estão sendo vendidos pelo site Sympla.

Tudo começou nos anos 80, quando os três músicos se encontraram no palco do Bar Barril 600, na Ilha de Mosqueiro, durante uma série de shows realizados no verão paraense. Foi o primeiro de muitos encontros que se seguiram, em teatros, bares, prais e festivais.

Mas, o lanço entre eles não se limitou apenas aos palcos. Ao longo os anos, Nilson, Vital e Marco não apenas compartilharam o microfone, mas também suas composições e produções. Vital é parceiro de Nilson em várias canções, assim como de Marco André. Marco gravou músicas de Nilson - teve discos produzidos pelo artista- e Vital, enquanto Vital gravou músicas de Marco e Nilson. Nilson gravou músicas de Marco e Vital, dando continuidade na parceria entre o trio.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, Nilson Chaves contou que a ideia do show é comemorar a amizade de longa data do trio e relembrar suas trajetórias musicais. “Eu e Vital temos uma história muito mais longa, claro, mas o Marco também foi muito importante dentro dessa jornada. Todos nós seguimos caminhos semelhantes, inclusive indo para o Rio de Janeiro. Então, essa celebração é especial para nós três”, afirmou.

Quanto ao repertório do show, Nilson adiantou que será uma viagem pelas memórias musicais compartilhadas ao longo dos anos. Na apresentação, serão tocadas canções conhecidas, seja das parcerias ou colaborações entre os três.

“O repertório vai girar em torno da nossa história musical, destacando os clássicos e os sucessos que marcaram nossas carreiras. Vamos revisitar não só as músicas que eu e Vital cantamos juntos, mas também aquelas em que estivemos acompanhados por Marco”, explicou o cantor.

Estar no palco de Marco André e Vital Lima é, para Chaves, uma experiência única. “É um momento de verdade, de sentimento, de prazer musical. Lembramos das canções que gravamos juntos, das experiências que compartilhamos. Isso é o nosso caminho, a nossa trajetória dentro do palco: trabalhar as composições, curtir as músicas que gravamos ao longo dos anos e compartilhar esses momentos com o público", refletiu Nilson.

EXPECTATIVA

Para Marco André, tocar para o público paraense é sempre uma experiência acolhedora e emocionante, principalmente porque o cantor diz se sentir completo por fazer isso ao lado de “dois amigos queridos”.

Ele também destacou uma das músicas que mais gosta e que estará no repertório do show: "Eu e o Vital temos várias músicas juntos, e uma das que mais gosto é 'Olhar Cigano', gravada no meu primeiro LP 'Olhar e Segredo'".

No show, além de apresentar um repertório repleto de sucessos e histórias compartilhadas ao longo dos anos, os artistas esperam ser surpreendidos pelo público. "A gente celebra cantando como fizemos ao longo desses 40 anos. Nesse caso, nós é que queremos ser surpreendidos ouvindo o público cantar conosco as várias músicas conhecidas de todos. A gente contará algumas histórias entre uma e outra música", adiantou Marco André.

LAÇOS MUSICAIS

Já Vital Lima refletiu sobre a jornada de quatro décadas de amizade e música. Segundo ele, o que uniu ele, Marco André e Nilson Chaves foi a música, mas também as experiências que compartilharam juntos por causa dela.

"Ser parceiro de música, pelo menos para mim, requer afinidade, e isso possibilita trocar ideias com o outro e ambos irem desvelando e rearranjando suas visões de mundo", declarou.

Sobre a escolha do Teatro Margarida Schivasappa para o evento, Vital expressou que poderia ser em qualquer teatro com boas experiências, mas destacou a beleza de cada momento vivido no Schivasappa. "Ali cada um de nós já viveu momentos lindos", afirmou, ressaltando a conexão especial que o local tem com suas trajetórias individuais e conjuntas.

SERVIÇO

Nilson Chaves, Vital Lima e Marco André apresentam ‘40 anos de Parceria’

Data e horário: sexta-feira, 12 de abril, e, sábado, 13 de abril, respectivamente, às 20h e 18h;

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur;

Apresentação com classificatória livre.