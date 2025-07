Ney Matogrosso confirma presença na COP 30: 'É um acontecimento muito importante'

Nesta quinta (24), o cantor Ney Matogrosso, homenageado do 32º Festival de Cinema de Vitória, confirmou a ida para Belém durante a COP 30, sediada em novembro deste ano em Belém do Pará. Durante a coletiva de imprensa do festival, em Vitória (ES), o artista falou sobre a futura viagem para à capital paraense e detalhou a importância da Conferência.

VEJA MAIS

"Trata-se de um acontecimento muito importante [a COP 30] e eu estarei lá, sim. Cuidar da Natureza é uma obrigação de todos. Não sei precisar exatamente o que farei lá, mas irei cheio de amor para dar. O que me interessa profundamente nessa existência aqui é a natureza, não são os amores. É necessário participar de algo tão importante assim para o meio ambiente", revelou o cantor ao jornalista Ismaelino Pinto.

Durante a entrevista, a estrela que inspirou o filme "Homem Com H" falou que sua paixão pela natureza vem desde a infância. Em parceria com o Instituto Vida Livre, do qual é patrono, ele já soltou mais de dez mil animais em uma área preparada para realizar a ação.

"A Natureza, os rios, as florestas me interessam desde pequeno e cada vez mais. Planto cada vez mais árvores. A paixão é desde criança, quando via bichos, não tinha medo, eu os respeitava", complementou.

Homem Com H

Ney está radiante com a honraria do festival. Para ele, ser premiado pelo cinema é sinal de acolhimento por um espaço ao qual sempre desejou pertencer, pois o amor pela sétima arte começou ainda jovem.

“Eu fico feliz, porque então estão me considerando do cinema também. E eu gostaria muito de pertencer ao cinema. Sempre gostei de cinema, desde criança. Matava aula para ir ao cinema”, relembrou o cantor.

Com mais de cinco décadas de carreira, Ney também relembrou a trajetória e agora diz que só faz o que tem vontade, de forma independente.

"Estou satisfeito com todas as coisas que fiz. Canto só o que quero cantar. Sempre vivi minha vida independentemente de qualquer coisa. Fico muito feliz em estar estimulando as pessoas a viverem a própria verdade. Somos cada um no universo, e temos que manifestar isso."