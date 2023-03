Nasce novo herdeiro do Grupo Globo, filho de Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto

A atriz Fiorella Mattheis, de 35 anos, deu à luz ao seu primeiro filho com Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros do Grupo Globo. A atriz havia se afastado das redes sociais nos últimos dias por conta do nascimento do filho, afirma matéria da revista Veja. O casal é reconhecido pelo relacionamento longe dos holofotes, tendo realizado a união matrimonial em uma cerimônia discreta, na Itália, em 2021.

VEJA MAIS

No fim de dezembro, Fiorella chegou a revelar o sexo e o nome do bebê: um menino, batizado com o nome do pai, Roberto. A atriz chegou a declarar que sempre teve o sonho de ser mãe, desde a sua infância. “Sempre sonhei ser mãe. Tenho cartinha da escola, eu na quarta série, falando querer ter filhos, um marido, cachorros”, relembrou.

A atriz também revelou sua dificuldade em gestar um filho, tendo engravidado cerca de cinco vezes em oito meses:

“Ano passado tirei o DIU e engravidei muito rápido, mas foi uma gravidez química. Eu já conversei com mulheres que engravidam e não seguram, como é o meu caso. Tenho muita facilidade em engravidar. Em oito meses, eu engravidei cinco vezes. A segunda vez foi tubária. Eu peguei Covid-19 e não conseguia voltar”, relatou Fiorella em entrevista ao podcast Mil e uma Tretas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)