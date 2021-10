Nasce Matteo, segundo filho da cantora Luiza Possi

Luiza Possi deu à luz Matteo, seu segundo filho na noite de domingo (17). A notícia do nascimento foi anunciada pela cantora no Instagram.

Na rede social, ela compartilhou registros com o bebê e fez um textão na legenda descrevendo como foi o parto normal. A artista é casada com o diretor de TV Cris Gomes, com quem já tem Lucca, de 2 anos de idade.

“Nasceu meu doce Matteo. Tão esperto, tão querido, tão perto de mim. Nasceu de parto normal, está agora nos meus braços e abraços. Vida longa ao meu pequeno. Obrigada a todos que vibraram por nós! Funcionou! Amém. Muito amor por aqui @fabianagarciaoliveira minha obstetra. @biancarocha minha obstetriz e Ana Regina minha doula! Sem vocês nada disso seria possível. Ontem à noite vim para o @rededor_oficial (maravilhoso) coloquei um balão uterino e passei 12 horas com ele. Depois veio a ocitocina, e contrações das 10 horas da manhã até o nascimento as 18h:41min! E eu senti a dor e a delícia de um parto normal maravilhoso! Que benção! Meu amado companheiro esteve comigo todo o tempo @crigomes meu grande amor! Eu te amo demais!”, declarou.