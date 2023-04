Morre aos 71 anos o compositor e pianista Ryuichi Sakamoto

Morreu na última terça-feira (28) Ryuichi Sakamoto, 71, compositor, ator e pianista japonês. A informação foi divulgada no domingo, 2, no site oficial do músico. O artista, ganhador do Oscar de melhor trilha sonora pelo filme “O último imperador”, lutava com um câncer na garganta há dez anos. Atualmente, a doença estava em estágio avançado, o que o impedia de tocar.

Sakamoto realizou seu último concerto em 2022, no estúdio 509, localizado na rede NHK, em Tóquio, sua cidade natal. “Esta talvez seja a última vez que vocês me veem tocar desta maneira”, disse o compositor, na época.

Apreciador da Bossa Nova, o artista chegou a tocar com grandes nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e Gilberto Gil. No Instagram, Maria Luiza Jobim, filha de Tom Jobim, agradeceu a Sakamoto pelo legado deixado. Na mesma rede social, o tropicalista também lamentou a perda e relembrou os momentos vividos ao lado do pianista japonês.

"Tenho as melhores lembranças de Sakamoto. O grande músico japonês encantou, fascinou e assustou os brasileiros com a figura andrógina estilizada que ele cultivou na juventude. Mas a música é que era tudo. Tenho orgulho de ter gravado com ele e de ter me tornado seu camarada, honra que devo a Arto Lindsay, que era amigo dele e o aproximou de mim. O mundo dá adeus comovido a um dos seus maiores músicos", escreveu Caetano.

Além da trilha que o levou ao Oscar, o artista também compôs músicas para os filmes "Furyo: em nome da honra”, de Nagisa Oshima, "O pequeno Buda", de Martin Scorsese, e "De salto alto", de Pedro Almodóvar. Em Furyo, lançado em 1983, Ryuichi Sakamoto interpretou o militar Yonoi, comandante de um campo de prisioneiros de guerra, ao lado de David Bowie.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)