Miguel Falabella sente mal-estar durante musical e interrompe apresentação

O ator Miguel Falabella usou o perfil no Instagrampara tranquilizar fãs e admiradores sobre o mal-estar que sentiu durante o musical 'Kiss Me, Kate: O Beijo da Megera', da última sexta-feira (25), em São Paulo.

O ator passou mal e a apresentação precisou ser interrompida.

Neste sábado (26), Falabella disse que estava com febre e, mesmo assim, “forçou a barra” para se apresentar no Teatro Villa Lobos, em São Paulo: “Só para avisar que ontem eu realmente passei mal no espetáculo. Eu estava com febre. Forcei a barra de fazer. Não devia ter feito. Tive uma queda de pressão no meio do show. Logo no início, na verdade”.

Porém, um dia após o ocorrido, o artista disse ter melhorado. “Mas já tô bem. Já fui medicado. Tá tudo 100%. e Kiss me, Kate continua no Teatro Villa Lobos. Até lá”, contou.