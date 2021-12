Marido de Alinne Moraes sai do sério sobre torcida de relação com Cauã Reymond

Mesmo que não ocorra muitas cenas quentes entre os personagens de Alinne Moraes e Cauã Reymond em "Um Lugar ao Sol", o público não esquece esse casal que um dia existiu na vida real. A química entre os dois é muito elogiada nas redes sociais, e claro que logo surge torcida que ultrapassa a ficção, de acordo com o Yahoo.

Há 15 anos, Alinne e Cauã chegaram a namorar e atualmente cada um segue em nova relação, mas os fãs afirmam que gostariam de vê-los juntos novamente. Ambos são casados e estão felizes com seus relacionamentos.

A atriz diz que está focada na personagem e fica feliz com a aprovação do público. Mesmo com tantas coisas positivas, Alinne se incomoda com a pressão que envolve mais que o seu trabalho.

Por exemplo, o marido dela, diretor e roteirista Mauro Lima, também tem a mesma sensação com os com comentários invasivos. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Alinne revela como o parceiro se sente.

"Mauro é diretor e roteirista, o que faz com que conheça tão bem quanto eu o ofício de construir histórias, pessoas e ficção. Ele, independentemente disso, entende bastante a realidade também. Sendo assim, o que tira do sério são os outros tipos de 'torcida' que ele lê no Twitter", conta a artista.

E sobre a esperança que o público tem com ela e Cauã, Alinne adianta que a história vivida na novela não tem ligação com a realidade.

"Não tem como shippar eu e o Cauã porque não somos nós. São os personagens da ficção. Aquelas vidas não são as nossas. Shippam o casal da novela, da tela, daquele contexto, com aquele figurino. Eu não sou a Bárbara, e ele não é o Christian. De toda forma, causar essa reação me diz que fiz bem o meu trabalho", afirma Alinne.

Mariana Goldfarb, esposa de Cauã, também precisou se pronunciou sobre as cenas quentes entre o marido e a ex-namorada na novela. "As pessoas me param na rua para perguntar como não tenho ciúmes, como aguento isso. Tá estranho demais ser cobrada por não ter ciúmes. Se você está em um relacionamento com alguém, querer que a pessoa desenvolva, faça sucesso, é o certo. Não vou ficar jogando o relacionamento pra baixo ou sentir ciúmes, ou qualquer coisa que não vai acrescentar em nada", afirmou.