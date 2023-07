Marcos Veras se pronuncia após suposto nude vazar nas redes sociais

O ator da TV Globo Marcos Veras, 43, brincou com um suposto nude vazado na internet. Nesta quinta-feira (20), nas redes sociais, Marcos comparou os tamanhos do pênis divulgado e o seu. O artista afirmou que seu órgão genital era menor do que aquele na imagem.

Gente, meu suposto pinto ta bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em Paz . Kk — MARCOS VERAS (@omarcosveras) July 18, 2023

Marcelo Adnet também ironizou a situação. "O 'suposto pa*' é bom demais #SomosTodasManjaSupostaRol*", escreveu Adnet. Ele ainda escreveu que "Pa* IA [feito com inteligência artificial]".

Marcos Veras já teria tido outras fotos vazadas na internet. Uma conta do famoso no Snapchat postou a foto de um pênis em 2016. Veras afirmou ter sido vítima de hackers.