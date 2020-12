Maisa discute sobre tabu de educação sexual entre jovens: ‘Precisa ser discutida’

A ex-estrela do SBT, Maisa Silva, usou as redes sociais na última quarta-feira (9), para falar sobre a importância da educação sexual entre os jovens, que muitas vezes é visto como um tabu por pais e responsáveis. O pronunciamento veio após a apresentadora ter publicado em seu feed uma propaganda de absorvente íntimo que participou.

“A gente vê que educação sexual precisa ser discutida quando as pessoas no meu post estão falando que absorvente interno tem a ver com virgindade", iniciou Maisa, nos stories do Instagram.

"Eu nem gosto que tenha treta nem nada, as meninas no meu post estão se respondendo de uma maneira bem respeitosa, então acho super válido educar enquanto há tempo, mas é bizarro, porque não só são crianças comentando", complementou a atriz.

"Para muitas pessoas [educação sexual] é um tabu, não é discutido em casa. Isso resulta em várias negligências, especialmente na saúde da mulher. Reflexão do dia", ressaltou.