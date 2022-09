Mais dois nomes surgem para o Camarote do Big Brother Brasil 23

A especulação para os nomes que vão para a casa do "BBB 23" já estão a todo vapor. O grupo Camarote, por exemplo, é um dos que mais gera bafafá.

A pouco mais de quatro meses da estreia, dois nomes já surgiram. O cantor Vitão e atriz Isabella Santoni são os cotados.

VEJA MAIS

Na mira de Boninho, Vitão já foi convidado e estuda neste momento a proposta para participar do reality, de acordo com a publicação do Extra.

Já a atriz, revelada em "Malhação", foi recepetiva ao receber o convite e ela pode fechar em breve sua participação.

Além deles, o Extra disse também que Vitão o rapper Xamã, a modelo Yasmin Brunet e o cantor e influenciador Duh Marinho, receberam convites.