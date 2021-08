Madonna surge brincando de 'cavalinho' com o filho no aniversário dela

Madonna completou 63 anos no último dia 16 de agosto. A data não passou despercebida para milhares de fãs espalhados pelo mundo. E a rainha do pop mundial segue compartilhando imagens inéditas da comemoração que teve com os filhos, na Itália. Na foto mais recente, a loira aparece montando "cavalinho" no filho Rocco, de 21 anos, e aconchegando-se ao namorado, Ahlamalik Williams.

Os 16,4 milhões de seguidores da estrela no Instagram puderam ver as imagens de Rocco carregando as mãe nas costas e correndo com ela pela rua.