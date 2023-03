Luísa Sonza: artista expõe gravadora que a proibiu de lançar álbum; vídeo

A cantora Luísa Sonza expôs, nesta sexta-feira (3), o drama que está vivendo com a gravadora Universal Music Brasil. A artista de 24 anos contou, pelas redes sociais, que foi proibida de lançar um projeto ao vivo da turnê “O Conto Dos Dois Mundos”, com hits do álbum “DOCE 22”. De acordo com Luísa, a nova gravadora da artista, Sony Music, está disposta a ceder os direitos do projeto.

Em meio a choro, Sonza disse que quer apenas ter o registro do trabalho. "Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. Eu só queria ter o ao vivo do meu show, do DOCE 22, que foi tão importante na minha vida, e vocês viveram isso comigo. Só queria uma celebração de tudo, e os caras não liberam. O que custa? Isso é uma obra minha. Eu dou todo o dinheiro que eles quiserem, tudo", completou.

A artista ainda explicou o que motiva a resposta negativa da Universal sobre o seu pedido. "A razão que eles alegam é que não querem perder o dinheiro que o DOCE 22 dá para eles. Eles não queriam que os streams fossem divididos, só que faz 300 anos que foi lançado (2021) e eu estou disposta a dar os streams para eles se quiserem. Eu só quero que tenha registrado pra quem não pôde ver o show, não teve oportunidade ou não teve grana para ver o show. Estou nos últimos 15 shows da turnê, e depois vai acabar, nunca mais vai existir um registro oficial ao vivo porque a Universal não consegue liberar para mim minhas músicas, minha história”, concluiu.

Anitta e Warner: problemas gigantes

Além da Luísa Sonza, Anitta também está com problemas com a gravadora Warner Music Brasil. Na última quarta-feira (1), a artista interagiu com alguns internautas sobre o assunto e demonstrou ter se arrependido de fechar contrato com a gravadora.

No Twitter, um internauta comentou que seria um sonho a artista pop sair da gravadora que não a valoriza e Anitta concordou: “Somos dois”.

Logo em seguida, a podera também reforçou o descontentamento com a empresa.