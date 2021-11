Luan Santana adquire lancha de mais de R$ 1 milhão; veja

Luan Santana comprou uma nova lancha que vale mais de R$ 1 milhão. O pai e empresário do cantor, Amarildo Aparecido de Santana, foi quem fez a transação durante o maior evento náutico da América Latina. As informações são do jornal O Globo.

A lancha deve chegar no sítio do cantor, no interior de São Paulo, no fim deste mês. Segundo informações da divulgação, o veículo marítimo é do modelo NX360, fabricado pela NX Boats. Também terá personalizações especiais para o músico. Na cor prata, o modelo é esportivo com um design moderno e jovial, que conta com duas camas. Veja mais detalhes:

Lancha Luan Santana (Reprodução: Divulgação)

A dupla sertaneja Bruno e Marrone e o cantor Alexandre Pires também compraram recentemente lanchas da mesma empresa. As embarcações são do modelo NX 400, igualmente avaliadas em mais de R$ 1 milhão.