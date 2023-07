Leo Dias expõe desentendimento no próprio site recém-lançado: 'Ninguém é meu dono'

Uma situação conturbada envolvendo o site de Leo Dias tem sido assunto nas redes sociais nos últimos dias. Há especulações de brigas entre sócios e investidores, além da demissão de 20 funcionários em meio a um conflito generalizado. Pela primeira vez, o colunista Léo Dias se manifestou para exclarecer o que houve. Veja!

"Preciso falar... Quero pedir às pessoas ao meu redor, que não param de enviar mensagens, que parem de dizer 'Eu te avisei que não valia nada, que não era para confiar'. Eu já sei disso. Fui inocente? Sim, fui. Confiei? Com ​​certeza. E aí?", iniciou o jornalista, expondo um claro conflito.

Em prosseguimento, ele destacou: "Mas acredito que a gente descobre quem é quem (...) Não é no início do relacionamento. Isso vale para todos os tipos de vínculos (...) É na hora da saída que realmente se revela as verdadeiras intenções. Agora eu entendi. Por isso, eu respeito o Metrópoles".

Leo Dias explicou que, quando saiu do jornal online de Brasília, a saída foi chorosa. "Fiz questão de fazer o anúncio junto com o Metrópoles, para demonstrar que foi uma decisão consensual, cordial e tudo resolvido. São pessoas convidadas. Mas nem tudo é assim", exemplificou.

"Eu não pertenço a ninguém. Sou dono da minha imagem, da minha voz, da minha marca. Continuo em busca de ter meus canais com meus leitores, é isso que busco. O que eu quero dizer é que eu errei e que vocês devem ouça seus amigos. Eu ouvia, mas ignorava", concluiu Leo Dias, deixando claro seu posicionamento sobre a situação delicada enfrentada em seu projeto recente.