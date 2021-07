Kaysar diz que ele e Gleici estão se conhecendo melhor

Após ser eliminado na última terça-feira (6) do programa "No Limite", Kaysar foi entrevistado por Ana Clara e confessou que está rolando um affair entre ele e Gleici, que também participou do programa e foi eliminada. "Nós dois estamos nos conhecendo melhor", admitiu.

A ex-campeão do BBB falou sobre a eliminação de Kaysar. "Não esperava que ele fosse sair, estava torcendo pra ele ir pra final. Fiquei bem chocada, e a forma que foi também. Assim como a minha. Acho que tinham outras pessoas que poderiam ser prioridade nesse momento do jogo".

Kaysar falou ainda que sentiu a Eliminação de Gleici. "Fiquei chateado porque a gente fechava junto. Todo dia a gente brincava, dormia um do lado do outro. Senti falta dela, com certeza", declarou. Gleici comparou o que mudou em Kaysar quando o conheceu no BBB e depois, no No Limite.

Gleici disse que Kaysar sempre foi bem-humorada, mas que no BBB os dois eram de grupos diferentes. "No No Limite, éramos aliados, no BBB, não éramos. Comecei a ver outras qualidades, a ver outra pessoa. Não que eu não visse antes. Mas ele era muito proativo na tribo, deixava o ambiente mais leve", elogiou a acreana.

A apresentadora Ana Clara aproveitou para brincar com o relacionamento. "Eu digo sim! Aceito o convite para ser madrinha", falou rindo.