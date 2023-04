Jovem viraliza por se parecer com ‘Xurrasco’ e influenciador reage

Na última semana, um vídeo de uma jovem da cidade de Paciência, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais devido a semelhança com o influenciador digital Xurrasco, codinome de Gabriel Luiz, de 17 anos, também do Rio, que ficou conhecido no TikTok ao fazer uma coreografia da música “Lovezinho”, da cantora Treyce. Agora, a moça é conhecida como “Xurrasca”.

“Já que todo mundo fala que eu pareço tanto com o Churrasco, está aí, Xurras versão feminina”, escreveu a moça. Veja o vídeo:

Os internautas fizeram milhares de comentários sobre a semelhança dos dois e agora querem os jovens gravando um vídeo juntos. “Separados na churrascaria”, comentou um, fazendo referência à maternidade. “Quero vídeo deles dois juntos pra já!”, disse outra.

Nos comentários da publicação da jovem, o próprio Xurrasco se encantou com a semelhança, comentando emojis com corações nos olhos. A jovem respondeu: “Estamos juntos, maninho!”.

"Xurrasco" e "Xurrasca" interagem no Instagram (Reprodução/Instagram: @021_xurrasca)

Além da “Xurrasca”, outro jovem também parecido com “Xurrasco”, com o apelido de “Espetinho”, viralizou nas redes sociais. “Meu deus agora tem o Xurrasco021 emo”, comentou um. “Tem o xurrasco 021 e agora temos o espetinho 021 também”, disse outro

Com o “multiverso” do Xurrasco se revelando, os internautas querem um encontro dos - até então - três para gravarem um vídeo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)