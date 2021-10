Jovem atropelada por Luísa Mell vive em estado vegetativo: 'Doei R$ 200 mil'

Luísa Mell usou s redes sociais para contestar responder a acusação de não teria ajudado a jovem Bruna da Silva Viana, que vive em estado vegetativo após ter sido vítima de um grave acidente provocado pela apresentadora, em 2008. "Doei mais de R$ 200 mil para essa família", afirmou a apresentadora em vídeo postado nos Stories do Instagram, neste sábado, 9. Ela denunciou que vem sendo vítima de ameaças e importunações.

Essa acusação chegou a ser feita pelos próprios parentes de Bruna, dois anos depois do acidente. Na época, eles afirmaram que a ativista defensora dos animais teria condicionado a assistência à retirada do processo criminal movido contra ela.

"Tão falando do acidente que eu tive e nunca escondi. Está na minha biografia, no capítulo mais doloroso em que eu conto tudo que aconteceu e o quanto isso foi terrível pra mim. O quanto eu ajudei fora da Justiça e e depois na Justiça eu paguei tudo que eu devia. E mesmo depois do acordo na Justiça, eu hoje não devo mais nada, não teve um ano que eu não doei dinheiro pra essa família. No total eu doei mais de R$ 200 mil. Então é profundamente injusto e calunioso e com o único intuito de me destruir. Eu posso, sim, provar todas as doações que eu fiz, tanto em juízo quanto fora", disse Luísa na postagem.

A loira alegou também que vem sendo alvo de uma tentativa de destruição da carreira dela. "Eu nem sei mais o que vem por aí. Mas certamente vem mais calúnia, difamação e mais tentativa de destruir meu trabalho. Eu não vou ceder a esse plano pra acabar com um trabalho tão lindo que eu faço".