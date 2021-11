Joelma quase mostra parte íntima durante acrobacia em programa de TV

Joelma foi uma das convidadas do Programa Silvio Santos do último domingo (31). A atração, que está sendo apresentada por Patrícia Abravanel, recebeu a cantora e Taisa, uma merchandete que viralizou na Web após imitar a banda Calypso. Mas o que realmente chamou atenção foi o momento em que Joelma fez uma acrobacia ousada, ao lado das outras famosas. As informações são da Tv O Foco.

Durante o programa, as convidadas estavam animadas e chegaram a dançar e fazer alguns passos ousados no palco. Em certa hora, a cantora paraense, que estava com uma saia shorts levemente solta, elevou uma das pernas e quase deixou aparecer as partes íntimas. A cena não passou despercebida pelos fãs.

O assunto rapidamente foi parar nas redes sociais e vários fãs compartilharam os momentos divertidos da cantora na atração do SBT.