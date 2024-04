Jade Picon curte dia de sol na praia com biquíni multicolorido e ostenta barriga chapada

A atriz e influenciadora Jade Picon, de 22 anos, aproveitou o calor carioca nesta terça-feira (2) para curtir um dia de praia no Rio de Janeiro. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou vídeos e fotos em que aparece tomando um banho de mar e exibindo sua boa forma em um biquíni multicolorido.

Nas imagens, Jade aparece caminhando na areia após sair do mar, usando um biquíni cavado em tons de azul que realçou sua barriga chapada. A ex-BBB 22 sempre faz questão de compartilhar seus momentos de lazer com seus seguidores, que não pouparam elogios à sua beleza e simpatia.

Recentemente, Jade abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e interagiu com seus fãs. Questionada sobre quando assumiria um novo relacionamento, ela despistou: "Quando eu tiver um namorado. Que tal? Enquanto isso, vão me arranjando vários. Mas quando eu tiver um, eu apresento", disse.

Em seguida, ela afirmou que namorar não está em seus planos no momento. "Sinceramente, não é algo que está no meu radar. Estou focada em outras coisas. Mas quando eu tiver um, vocês vão conhecê-lo", ressaltou.

Jade também falou sobre seus próximos projetos na televisão. A atriz, que estreou em "Travessia", da TV Globo, em 2022, revelou que está se dedicando aos estudos e já tem um novo trabalho engatilhado. "Muita saudade de atuar também, gente. Vocês nem imaginam. Os planos são: estou me dedicando aos estudos desde que acabou a novela e já estou com uma coisa marcada também que eu estou muito animada para compartilhar com vocês. Estou resolvendo umas coisas de burocracia também que são necessárias", começou.

"Eu tive a sorte e o privilégio de já começar em um projeto super especial, então eu quero que o próximo também seja algo que venha no momento certo, que eu esteja preparada e que faça sentido para mim. Mas, fiquem tranquilos que eu estou me preparando e fazendo o possível para que seja breve", finalizou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)