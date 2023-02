Ivete Sangalo dirige pelas ruas de Salvador antes de subir no trio, e surpreende foliões

A cantora Ivete Sangalo deu um "rolê" de carro em Salvador (BA) antes de subir no trio elétrico de Carnaval. A cantora publicou um vídeo em sua conta no TikTok no qual aparece dirigindo pelas ruas da cidade e interagindo com pedestres.



Com maquiagem elaborada e cabelo preso em um coque, a cantora guia o veículo vestindo o que parece ser um roupão de seda. Ela ouve "Cria da Ivete" e passa por bares e buzina para as pessoas paradas em frente ao estabelecimento. As pessoas respondem acenando, animadas.

