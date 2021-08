Iris Apfel completa 100 anos

A designer de interiores e fashonista mundialmente conhecida Iris Apfel chega aos 100 anos de idade neste domingo, 29. A norte-americana de estilo extravagante, permanece referência para todas as idades, sendo considerada uma pop star.

A revista Vogue exalta o look marcado pelos óculos gigantescos de fundo de garrafa e o histórico de vezes em que Iris inspirou e serviu de modelo para a indústria da moda, como linha de maquiagem, sapatos de grife e coleção de óculos para uma marca americana e campanha publicitária, além de ter posado para a Vogue Itália sob as lentes do fotógrafo Bruce Weber a pedido dele. Ainda, ela será tema de documentário do diretor Albert Maysles ("Grey Gardens", 1975).

Em 2013, ela esteve no Brasil, a convite da Vogue, onde fez sessão de fotos no calçadão de Copacabana. Iris se orgulha de nunca ter se submetido a cirurgias plástica e de lidar com naturalidade com o próprio envelhecimento,porém, não exibe as pernas e braços em suas composições.

O guarda-roupa de Iris Apfel foi tema da exposição Rara Avis, no Metropolitan Museum, de Nova York, em 2005, que reuniu peças de grandes costureiros, como Ungaro, Geoffrey Beene,Jean-Louis Scherrer com acessórios chamativos de diferentes épocas e partes do mundo.