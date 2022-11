Integrante do grupo de k-pop LOONA é demitida por ‘linguagem violenta’ e ‘abuso de poder'

A gravadora Blockberry Creative, que cuida da carreira da banda de K-pop LOONA, confirmou nesta sexta-feira (25), que a cantora Chuu, nome artístico da cantora Kim Ji-woo, foi expulsa do grupo sul-coreano por uso de linguagem violenta e abuso de poder com funcionários da empresa e também com as outras integrantes da banda. Os fãs reagiram fazendo acusações contra a gravadora nas redes sociais.

No Brasil, Chuu ficou famosa não apenas pela participação na banda, mas por ser alvo de memes na internet.

“Recentemente, ouvimos relatos de abuso de poder, como a linguagem violenta de Chuu em relação à nossa equipe. Após investigação, os fatos foram esclarecidos e o representante da empresa está se desculpando e confortando a equipe, e a empresa decidiu assumir a responsabilidade e remover Chuu do LOONA”, diz a nota da gravadora.

Ainda segundo o comunicado da empresa, as demais integrantes do LOONA irão “trabalhar o máximo possível para que um incidente como esse nunca mais aconteça no futuro, não importa o que aconteça”, e para que ajam “com respeito e gratidão”.

“Pedimos desculpas aos fãs que amaram e apoiaram o LOONA até agora e pedimos seu sincero perdão por não podermos ter 12 membros juntos até o fim”, finaliza a empresa.

Com a saída de Chuu, o grupo passa a ter 11 integrantes. Ela estava no LOONA desde o início da banda, em 2017. Em março, a imprensa sul-coreana noticiou que Chuu estaria processando a gravadora para que suspendesse o contrato dela.

Uma fã indignada postou nas redes: "Os caras acharam que colaria mandar um 'abuso de poder' pra mina que nem poder tinha. A Chuu foi demitida por pedir salário e mínimas condições de cumprir a agenda, sendo que a empresa tava negligenciando". Outro fãs acrescentou: "A Chuu sendo expulsa do Loona por reivindicar os diretos dela e ainda existem pessoas com a coragem de falar que idol e empresa são uma família."

Outra fã, postou que LOONA não será mais a mesma sem Chuu: "Vou sentir delas todas juntas, isso quebra tanto o meu coração. A Chuu sempre foi um amor de pessoa. Essa empresa lixo sempre conseguiu estragar tudo delas. Eu vou sentir muito a sua falta, Chuu. Eu só quero ver vcs juntas novamente felizes."