Instagram de Mirella Santos é derrubado: ‘Eu tinha 13 milhões de seguidores’

A influenciadora Mirella Santos, que iniciou a carreira em 2018 ao lado da irmã Mariely e de MC Loma, teve o perfil do Instagram derrubado nesta segunda-feira (2). Mirella usou a conta reserva para desabafar sobre a perda do perfil que somava mais de 13 milhões de seguidores, onde compartilhava vídeos de humor com sua rotina diária ao lado da família e amigos.

No perfil reserva, Mirella falou sobre a surpresa de ter perdido sua conta. “Eu estava aqui bem plena num passeio de barco, aproveitando que agora eu estou famosa, e o Instagram não derrubou a minha conta não, né? Eu tenho 13 milhões [de seguidores]... eu tinha”, disse ela.

Acompanhada do marido, o surfista Gabriel Farias, a influenciadora lamentou o ocorrido e falou que “a ficha ainda não caiu”. Após usar a conta reserva para explicar o sumiço do Instagram, Mirella também teve o segundo perfil desativado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)