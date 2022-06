Henrique Fogaça testa positivo para covid-19 e se afasta de gravação

Depois de Roberto Carlos informar que testou positivo para covid-19 esta semana. O chef de cozinha, Henrique Fogaça, também contraiu o novo coronavírus, de acordo com Flávio Ricco, do portal R7.

Ele não irá participar da gravação do “MasterChef+” nos próximos dias. Como a nova versão do reality está sendo disputada entre cozinheiros com mais de 60 anos de idade, que é o grupo de risco, Fogaça precisou ser afastado mediatamente.

Com sintomas leves, ele está isolado em casa, se recuperando do vírus.

De acordo com a produção do programa, chefs convidados estão participando das gravações neste momento.